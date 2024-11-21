فرص عمل لجميع المؤهلات والطلاب.. اعرف الموعد وكيفية التقديم

من خلال تعاونها مع المبادرات المجتمعية المعنية بالتوظيف وشركات القطاع الخاص، توفر وزارة الشباب والرياضة العديد من فرص العمل للشباب في جميع التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وذلك من أجل تميكن الشباب والقضاء على البطالة والمساهمة في رفع مستويات المعيشة.

تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح

وفي هذا الإطار كشفت وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب من خلال مبادرة توظيف مصر ومبادرة بداية، بالتعاون مع مايكروسوفت وكير مصر، تفاصيل إقامة يوم التوظيف المفتوح لإحدى الشركات.

التخصصات المطلوبة للوظائف

تطلب الشركة شبابا للعمل في المجالات الآتية:

1- مشرفين دليفري، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في الإشراف على مندوبين التوصيل خاص المطاعم.

2- مندوبين توصيل «دليفري».

الشروط المطلوبة للوظائف

تطلب الشركة شبابا للعمل في الوظائف الخالية بها بشرط أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال أو فوق متوسط أو متوسط أو طلبة جامعيين.

- لهم خبرة في مجال المطاعم.

- تقديم موقف من الخدمة العسكرية.

الحقوق والمزايا الوظيفية

يحصل المقبولون في الوظائف على الحقوق والمزايا الوظيفية الآتية:

- مرتبات مجزية.

- حوافز ومكافآت شهرية.

- ترقيات.

- تأمين طبي واجتماعي.

كيفية التقديم على الوظائف

يمكن للراغبين في التقديم على الوظائف ملء استمارة التوظيف المخصصة من قبل وزارة الشباب والرياضة، والتوجه إلى ملتقى التوظيف المقام بمركز شباب حلمية الزيتون، يوم السبت 23 نوفمبر 2024، بدءا من الساعة 10 إلى الساعة 3 عصرًا.