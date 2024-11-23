بعد عودة تقسيط الغاز الطبيعي.. «البترول» تقدم أطول مدة للسداد وتصل إلى 84 شهرا
كتب:
مارينا رؤوف
01:12 م | السبت 23 نوفمبر 2024
توصيل الغاز الطبيعي
أثار قرار وزارة البترول بعودة تقسيط تركيب الغاز الطبيعي للمنازل ردود فعل إيجابية على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة وان هذا القرار يعطي مساحة كبيرة لمحدودي الدخل للاستفادة من خدمة توصيل الغاز إلى المنازل، وتضمنت مدة سداد الأقساط 84 شهرًا دون فوائد أو مقدم مالي يلتزم بدفعه عند التقديم على طلب توصيل الغاز، أي أن أي مالك للوحدات السكنية يستطيع الاستفادة من الخدمة دون دفع أي مبلغ وقت بداية الاستفادة من الخدمة.
ووفق المعلن من وزارة البترول والثروة المعدنية تشرح «الوطن» الفئات المسموح لهم بالاستفادة من هذه الخدمة وهي أن تكون المنطقة السكنية ضمن مشروع عمل كامل أو منطقة عمل يتم توصيل الغاز لها لأول مرة، إذ يتم توصيل الغاز الطبيعي بالتقسيط لمدة 7 سنوات دون مقدم أو فوائد، ويتم احتساب القيمة القسط على الفاتورة الشهرية.
المستفيدين من خدمة تقسيط الغاز الطبيعي
وتتيح وزارة البترول نظام تقسيط تكاليف توصيل الغاز الطبيعي للمناطق الكاملة وليس وحدة واحدة بشكل منفرد في منطقة تم توصيل الغاز لها من قبل، وكذلك القرى التابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
ويأتي اتجاه الوزارة خلال الوقت لإعادة التقسيط لخدمة توصيل الغاز الطبيعي، ومنها لزيادة أعداد الوحدات التي يتم تحويلها للغاز الطبيعي لتوفير العديد من الأموال على الدولة التي يتم صرفها على أنابيب البوتاجاز والتي تكلف الدولة العديد من الأموال.
خطوات تقسيط الغاز الطبيعي
وتستعرض «الوطن» خطوات التقديم على عداد الغاز الطبيعي بالتقسيط، وفقًا لمواقع شركات الغاز الطبيعي.
- إحضار صورة إثبات الشخصية.
- وجود إيصال مرافق وعقد العقار.
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- صورة من عقد التمليك.
- إيصال كهرباء حديث.
- استيفاء استمارة من البنك.
- يمكن تقديم الطلبات يدوية في مراكز خدمة العملاء التابعة للشركة التي تتبع لها المنطقة، أو من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.
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