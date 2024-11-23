كاتب صحفي: العلاقة بين أمريكا وإسرائيل «مقدسة»

قال الكاتب الصحفي زكي القاضي، إن العلاقة بين أمريكا وإسرائيل «مقدسة»، وذلك لأن إسرائيل تتبع أمريكا في كل مخططاتها، والفارق الوحيد أنها موجودة فقط في منطقة الشرق الأوسط، موضحا أن السياسة الأمريكية هي التي تدير إسرائيل، والولايات المتحدة تسلح إسرائيل بالذخيرة والمليارات.

محاولة بنيامين نتنياهو لزرع الفتنة

ولفت «القاضي» خلال لقائه بقناة «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، إلى أن أخطر الأشياء التي سيقبل عليها لبنان هي محاولة بنيامين نتنياهو زرع الفتنة والحرب الأهلية في الداخل اللبناني، لتأمين إسرائيل في الشمال، مشيرًا إلى أن ما حدث بوسط بيروت لتفجير مبنى مكون من 8 طوابق باستخدام 5 صواريخ هو استمرار لعمليات الاعتماد على معلومات استخبارية لاستهداف قيادات حزب الله والذي يكون تمركزه الرئيسي في الضاحية الجنوبية في جنوب لبنان للاعتماد على المعلومات الاستخبارية.

الجيش الإسرائيلي لديه أذرع طويلة

وتابع الكاتب الصحفي، أن الجيش الإسرائيلي لديه أذرع طويلة في الضربات الجوية ولكن في المواجهة الميدانية فيما يتعلق في الحدود مع لبنان يخسر فيها، حيث وصل عدد الجرحى إلى 1000 جريح و800 قتيل منذ بداية الأزمة في الحرب مع غزة.