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محلل سياسي: لبنان طلب من أمريكا منع الضربات الاستباقية الإسرائيلية

كتب:

مريم عبدالوهاب
08:46 ص | الجمعة 22 نوفمبر 2024
آثار العدوان الإسرائيلي - أرشيفية

آثار العدوان الإسرائيلي - أرشيفية

قال محمد سعيد الرز، الكاتب والمحلل السياسي، إن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن بعد زيارة المبعوث الأمريكي آموس هوكستين، أن 90% من أوراق بنود صفقة وقف إطلاق النار من الممكن القبول بها، مشيرًا إلى أنه بالتزامن مع ذلك فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي أبلغ المستوى السياسي قبوله بوقف إطلاق النار في لبنان.

منع الضربات الاستباقية

وأضاف «الرز» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن لبنان صرح بأن بيروت وتل أبيب لديهما الحق في التحرك تجاه أي خطر يهددهما، موضحًا أن لبنان طلبت من الولايات المتحدة الأمريكية أن تمنع الضربات الاستباقية الإسرائيلية.

ولفت إلى أن إسرائيل طلبت من أمريكا التعهد بورقة جانبية بأن يكون هناك دعم لها، في حالة تعرضها للخطر من قبل لبنان، متابعًا: «المسألة في طريقها للحل بين الدولتين نوعًا ما، وحسبما أفادت التقارير أن هناك أسبوعين أو ثلاثة أسابيع قد تحل هذه الأمور».

نتنياهو يحاول المراوغة

وأشار إلى أن بنيامين نتنياهو حاول استغلال بنود الاتفاق والمراوغة عليها، لمنع إتمام صفقة وقف إطلاق النار، إذ أنه لديه رغبة في تحقيق إنجاز بري معين على الأراضي اللبنانية

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