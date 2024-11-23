متعافون من الإدمان يهدون وزيرة التضامن باكورة إنتاج زيت الزيتون

أهدى متعافون من الإدمان بمركز العزيمة بمحافظة مطروح، الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، باكورة إنتاجهم من زيت الزيتون بحضور الدكتور عمرو عثمان، مدير الصندوق، إذ نجح المتعافون في تحويل مساحة الأرض الملحقة بمركز العزيمة مطروح التابع للصندوق إلى مزرعة، وزراعة شجر الزيتون وحصاد المحصول الذى يعد أحد أهم المحاصيل الرئيسية بالمحافظة ثم عصره على البارد للحصول على أفضل أنواع الزيت.

رسائل مهمة للمتعافين

وأشادت الدكتورة مايا مرسي خلال لقائها بمجموعة من المتعافين من الإدمان بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية، بجودة منتجات زيت الزيتون، موضحة أن زراعة شجر الزيتون بمركز العزمية مطروح يرمز للسلام والنصر، ويعد من القيم الأساسية للتعافي والحياة الآمنة للمتعافين بعد التوقف عن تعاطي المخدرات وإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى كأفراد منتجين.

وحثت الوزيرة، المتعافين على الاستمرار في التعافي، موجهة الشكر لهم على ما بذلوه من جهد لزراعة أشجار زيت الزيتون وإنتاج الزيت، في ظل دعم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لبرامج التمكين الاقتصادي للمتعافين في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج المجاني ضمن برنامج العلاج بالعمل.

قروض من بنك ناصر الاجتماعي

ووجهت باستمرار تنفيذ برامج التدريب المهني للمتعافين لإعادة الدمج المجتمعي وتمكينهم اقتصاديا، كذلك إتاحة قروض من بنك ناصر الاجتماعى لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمتعافين من مرضى الإدمان، والعمل على الترويج وفتح أسواق متميزة لمنتجات المتعافين ومشاركتهم في المعارض التي تنظمها الوزارة، حيث يعد ذلك أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبي والنفسي والاجتماعي لمرضى الإدمان، إضافة إلى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة.