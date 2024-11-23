«المؤتمر»: المشروعات القومية الكبرى خير دليل على نجاح مصر في مواجهة الشائعات

ثمن القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، النجاح الكبير الذي حققته الدولة المصرية في مواجهة الشائعات التي تستهدف زعزعة الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة، مؤكدا أن تلك الشائعات تهدف إلى تقويض مسيرة التنمية والتقدم التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تضافر الجهود الوطنية

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، في بيان، أن الدولة نجحت بفضل تضافر الجهود الوطنية في التصدي لهذه الحملات المضللة، التي تتعمد التشكيك في الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن مصر حققت تقدما ملحوظا في مختلف القطاعات، سواء في البنية التحتية أو الإسكان والصحة والتعليم والنقل.

دعم الاقتصاد المصري

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أنه قد جاءت المشروعات القومية الكبرى كركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدراته التنافسية، مثل مشروع قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات الطرق والكباري، والمدن الصناعية الجديدة، ما أسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحسين جودة حياة المواطنين.

ولفت نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن الحكومة تعمل باستمرار على تعزيز التواصل مع المواطنين، وتقديم المعلومات الدقيقة والمحدثة حول الإنجازات والمشروعات التنموية، ما يساهم في إحباط محاولات التشويه وتوعية المواطنين بحقائق الأمور.

تحقيق التنمية المستدامة

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن أجهزة الدولة المختلفة، بالتعاون مع وسائل الإعلام الوطنية، تلعب دورًا حيويًا في كشف الحقائق والرد على الشائعات بسرعة وكفاءة، مشددا على أن مصر ماضية بثبات نحو تحقيق المزيد من النجاحات والتقدم، ومعربًا عن ثقته في قدرة الدولة المصرية على تجاوز التحديات وتحقيق التنمية المستدامة التي تلبي طموحات الشعب المصري.