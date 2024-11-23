«مكافحة الإدمان»: نُدرب 15 ألف متعاف سنويا لدمجهم مجتمعيا

قال الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الصندوق حريص على تطبيق برامج الدمج المجتمعي للمتعافين بعد تقديم خدمة العلاج المجاني وفقاً للمعايير الدولية وبما يتفق مع حقوق مريض الإدمان، موضحا أن نتائج تحليل الخصائص الديموجرافية للمترددين على العلاج من الإدمان، تشير إلى وجود ارتباط وثيق بين المخدرات وضعف الكفاءة الإنتاجية، وعدم القدرة على العمل خلال فترة الإدمان النشط.

حزمة من التدخلات الاجتماعية والثقافية

وأضاف «عثمان» خلال لقاء مع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الصندوق يُنفذ برنامجا متكاملا للدمج المجتمعي للمتعافين يتضمن حزمة من التدخلات الاجتماعية والثقافية والنفسية لمساندتهم على الاندماج بنسيج المجتمع كأعضاء فاعلين ومنتجين، منها تدخلات للتمكين الاقتصادي للمتعافين ضمن برنامج الدمج المجتمعي.

برامج تدريب مهنية على حرف تحتاجها سوق العمل

وأوضح أن التدخلات تتضمن برامج تدريب مهنية على حرف تحتاجها سوق العمل، وتدريب ما يقرب من 15 ألف متعاف سنويا، كما أنشأ الصندوق ورشا للتدريب المهني في كل المراكز العلاجية التابعة له، كما يُشارك المُتعافون في تجهيز مراكز العزيمة الجديدة وتأثيثها.