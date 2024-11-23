رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«القاهرة الإخبارية»: إسرائيل استهدفت منطقة البسطة في بيروت بـ6 صواريخ ثقيلة

كتب:

مريم عبدالوهاب
12:36 م | السبت 23 نوفمبر 2024
منطقة البسطة

منطقة البسطة

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إن عمليات الإنقاذ مستمرة في منطقة البسطة بالعاصمة اللبنانية، إذ أن فرق الإسعاف والإنقاذ المدني والمؤسسات الإغاثية العاملة في لبنان كافة موجودة في المنطقة، لإنقاذ المواطنين عقب استهدف الاحتلال الإسرائيلي لعدد من المباني السكنية.

وأضاف «سنجاب» خلال تغطيته لـ«القاهرة الإخبارية»، أن الصليب الأحمر اللبناني موجود وحاول نقل عشرات الضحايا ما بين شهداء وجرحى جراء الاستهدف الإسرائيلي الأخير، والذي أثّر على العديد من المباني السكنية في منطقة البسطة، موضحًا أن الجرارات تعمل على رفع الأنقاض.

الاحتلال استهدف المباني السكنية بالصواريخ الثقيلة

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف المباني السكنية بـ6 من الصواريخ الثقيلة الخارقة للتحصينات، حسبما أفادت بعض التقديرات.

منطقة البسطة تجارية ومكتظة بالسكان

وأوضح «سنجاب»، أن منطقة البسطة تجارية ومكتظة بالسكان، وفرق الإنقاذ والدفاع المدني تعمل في ظروف صعبة للغاية، متابعًا: «لا يوجد حصر نهائي لعدد المصابين والجرحى، ولكن وزارة الصحة تحدثت عن أربعة شهداء، لكن ربما يُجرى تحديث للأرقام وحصرها».

اقرأ المزيد:

«الاحتلال الإسرائيلي» يصدر تحذيرات بإخلاء ثلاثة مبان في بيروت

جيش الاحتلال الإسرائيلي: رصدنا إطلاق 5 صواريخ من لبنان باتجاه حيفا

6 شهداء وإصابات نتيجة استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في حي الزيتون جنوب غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينذر بإخلاء حارة حريك والغبيري في ضاحية بيروت الجنوبية

انقطاع الكهرباء عن مستشفى كمال عدوان بغزة بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمولدات
بقلم مريم عبدالوهاب