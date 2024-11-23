«القاهرة الإخبارية»: إسرائيل استهدفت منطقة البسطة في بيروت بـ6 صواريخ ثقيلة

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إن عمليات الإنقاذ مستمرة في منطقة البسطة بالعاصمة اللبنانية، إذ أن فرق الإسعاف والإنقاذ المدني والمؤسسات الإغاثية العاملة في لبنان كافة موجودة في المنطقة، لإنقاذ المواطنين عقب استهدف الاحتلال الإسرائيلي لعدد من المباني السكنية.

وأضاف «سنجاب» خلال تغطيته لـ«القاهرة الإخبارية»، أن الصليب الأحمر اللبناني موجود وحاول نقل عشرات الضحايا ما بين شهداء وجرحى جراء الاستهدف الإسرائيلي الأخير، والذي أثّر على العديد من المباني السكنية في منطقة البسطة، موضحًا أن الجرارات تعمل على رفع الأنقاض.

الاحتلال استهدف المباني السكنية بالصواريخ الثقيلة

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف المباني السكنية بـ6 من الصواريخ الثقيلة الخارقة للتحصينات، حسبما أفادت بعض التقديرات.

منطقة البسطة تجارية ومكتظة بالسكان

وأوضح «سنجاب»، أن منطقة البسطة تجارية ومكتظة بالسكان، وفرق الإنقاذ والدفاع المدني تعمل في ظروف صعبة للغاية، متابعًا: «لا يوجد حصر نهائي لعدد المصابين والجرحى، ولكن وزارة الصحة تحدثت عن أربعة شهداء، لكن ربما يُجرى تحديث للأرقام وحصرها».