كيف تتعامل مع شخص مصاب باضطراب الهلع؟.. اعرف أعراض «البانك أتاك»

اضطربات الهلع أو كما تعرف باسم «البانك أتاك»، عبارة عن نوبة مفاجئة من الخوف الشديد، تبدأ دون سابق إنذار، ويمكن أن تحدث في أي وقت، ولها أشكال متعددة ولها عدة علامات وأعراض، نرصدها في التقرير التالي وفقا لموقع «mayoclinic».

أسباب اضطرابات الهلع أو البانك أتاك

هناك عدة أسباب تلعب دورًا مهمًا في حدوث اضطرابات الهلع، مثل الجينات الوراثية، والإجهاد الشديد، أو حدوث بعض التغييرات في طريقة عمل أجزاء من الدماغ، وعادة ما يحددث البانك أتاك نتيجة حدوث مواقف معينة، إذ تشير الأبحاث إلى أن استجابة الجسم الطبيعية للمواقف التي يتعرض فيها الإنسان للخطر، تساهم في حدوث اضطربات الهلع.

أعراض اضطربات الهلع

ومن أعراض اضطرابات الهلع أو البانك أتاك، الشعور بالخطر، والخوف من فقدان السيطرة أو الوفاة، وسرعة معدل خفقان القلب، والتعرق، والارتعاش، و ضيق في التنفس أو ضيق في الحلق، والقشعريرة، والغثيان، وتقلص في البطن، وألم الصدر، والصداع، والدوخة، والشعور بعدم الواقعية أو الانفصال.

ماهي اضطرابات الهلع؟

الدكتور محمد سلامة، استشاري أمراض القلب، أكد خلال حديثه مع «الوطن»، أن اضطرابات الهلع عبارة عن هي حالة نفسية تسبب نشاط لعصب السمبثاوي، وهو عصب لا إرادي مسؤول عن وظائف الجسم اللا إرادية التي لا تحتاج إلى التفكير، وتتمثل تلك الوظائف في التحكم في معدل ضربات القلب وضغط الدم والهضم والتعرق.

كيف تتعامل مع شخص مصاب باضطراب الهلع؟

عند رؤية شخص مصاب باضطرابات الهلع أو البانك أتاك، يجب اقناعه بأنها مجرد نوبة هلع، ومحاولة إدراك الشخص أن ما يمر به مجرد أعراض وليست نوبة قلبية تهدد الحياة، مع مساعدته على التنفس بهدوء وعمق، من أجل علاج نوبات الهلع وضيق التنفس، إذ يعمل ذلك على الاسترخاء وتخفيف الأعراض.