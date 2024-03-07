«قد تؤدي إلى نوبة قلبية».. تحذير من عادة قاتلة في رمضان

شهر رمضان يعد فرصة استثنائية لتحسين العادات الغذائية وتعزيز صحة الجسم بشكل عام، لكن بعض المعتقدات الخاطئة قد تعيق تحقيق الاستفادة الكاملة، ولعل أبرزها الإفراط في تناول الماء أثناء السحور، اعتقادًا أنها تمنع الشعور بالعطش أثناء فترة الصيام في اليوم التالي، ولكن بعض الأطباء حذروا من هذه العادة الخاطئة التي تسبب أزمات صحية كارثية.. فما هي؟

نوبة قلبية وإجهاد بسبب شرب الماء الزائد في السحور

الإفراط في شرب الماء قد يزيد من خطر الإصابة بنوبات قلبية، حيث يؤدي إلى زيادة حجم الدم في الجسم، مما يضغط على الأوعية الدموية والقلب، وقد يتسبب في حدوث نوبة قلبية مفاجئة، خاصة بين الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى. وقد حذر موقع «Healthline» من هذه العادة خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الماء أثناء فترة السحور إلى اضطرابات في النوم، وشعور بالانتفاخ، ومشاكل في التوازن الكهربي وتوازن الأملاح في الجسم، مما قد يسبب أعراضًا مثل الصداع والدوار والارتباك المتكرر. ومن بين المخاطر الأخرى تأتي إجهاد الكلى.

تحذيرات من عادة تفعلها في السحور

يشرح حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، في تصريحات تلفزيونية، لبرنامج «الناس»، ما يفعله تناول كمية كبيرة من الماء في السحور، لتجنب الشعور بالعطش في نهار اليوم التالي، إذ يؤكد أن في جميع الأحوال الجسم السليم لا يمكنه تخزين كمية زائدة من المياه ويتخلص منها على الفور، عن طريق العرق أو النفس أو البول.

«قد يكون قاتلًا».. هكذا قال حسام موافي عن العادة المعروفة في رمضان من قبل البعض، بالإفراط في شرب الماء بشكل كبير في السحور، لتفادي العطش، مؤكدًا أن العواقب قد تكون كارثية وتصل حد الوفاة، خاصة لمرضى القلب الذين يتناولون مدرات البول: «حجم الدم في الجسم ثابت، ولا يتغير مع زيادة شرب الماء، فالجسم يتخلص من الماء الزائد للحفاظ على هذا الثبات».