معلومات عن حياة قنديل بطلة فيلم إمبراطورية ميم.. لماذا اعتزلت الفن؟

رغم مشوارها الفني القصير، إلا أن حضورها في العديد من الأفلام كان له تأثير كبير في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، لكن «حياة قنديل» جمعت بين الجمال والموهبة، لتصبح واحدة من أبرز الوجوه السينمائية، حتى قررت في وقت لاحق الاعتزال والتفرغ لحياتها الأسرية، ويحل اليوم عيد ميلادها الـ73، والذي وُلدت في 23 نوفمبر 1951.

ميلاد حياة قنديل

خلال السطور التالية تستعرض «الوطن» أسرار ومعلومات لا تعرفها عن الفنانة المعتزلة حياة قنديل التي بدأت مشوارها الفني في وقت مبكر، إلا أن قلة من الأدوار التي قدمتها تركت تأثيرًا قويًا، لعل أبرزها كان دورها في فيلم «إمبراطورية ميم» 1972، والذي يُعتبر من أهم وأشهر أعمالها، في هذا الفيلم، قدمت أداءً مميزًا أمام النجمة سعاد حسني، مما جعلها جزءًا من تاريخ السينما المصرية في تلك الفترة، وبالرغم من قلة أعمالها، إلا أن دورها في هذا الفيلم ظل علامة فارقة في مشوارها الفني، وفقًا لتصريحات الناقد الفني محمود قاسم خلال حواره في برنامج مجلة السينما المذاع عبر أثير البرنامج الثقافي.

ولدت حياة قنديل في 23 نوفمبر 1951، وبدأت مشوارها الفني منذ صغرها في أواخر الستينيات، وهي عمرها 11 عامًا.

رغم قلة عدد أفلامها، إلا أن دورها في «إمبراطورية ميم» عام 1972 يُعتبر من أبرز وأهم أدوارها السينمائية بالنسبة لها.

شاركت في العديد من الأفلام الناجحة في السبعينيات والثمانينيات، لكن شهرتها لم تقتصر فقط على السينما، حيث ظهرت في بعض المسلسلات التي تركت بصمة أيضًا.

أسرار لا تعرفها عن اعتزال حياة قنديل