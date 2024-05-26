انطلاق العرض الثاني لمسلسل إمبراطورية ميم على cbc الليلة

تنطلق مساء الليلة، العرض الثاني من مسلسل إمبراطورية ميم، بطولة الفنان خالد النبوي، ومن المقرر عرضه على شاشة قناتي cbc وcbc دراما، والذي انطلق عرضه في الموسم الرمضاني 2024 وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

مواعيد العرض الثاني لمسلسل إمبراطورية ميم

ومن المقرر أن ينطلق عرض مسلسل إمبراطورية ميم، بطولة الفنان خالد النبوي، في تمام الساعة الثامنة مساء، على أن يتم إعادته في الثانية والنصف صباحا على شاشة cbc.

وينطلق عرض المسلسل على قناة cbc دراما في الحادية عشرة مساءً، على أن يتم إعادتها في الخامسة صباحًا.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

ويضم مسلسل إمبراطورية ميم عددا كبيرا من الأبطال وفي مقدمتهم الفنان خالد النبوي، وحلا شيحة، وإيمان السيد، ونورهان منصور، وليلى عز العرب، وإلهام صفي الدين، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود حافظ، ونشوى مصطفى، وهاجر السراج والطفلة منى زاهر، والطفل آدم وهدان، وهو من إخراج محمد سلامة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك.