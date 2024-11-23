جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم تدمير منصات إطلاق قذائف صاروخية في جنوب لبنان

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، تدمير منصات إطلاق وقذائف صاروخية في جنوب لبنان كانت معدة للإطلاق نحو إسرائيل، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

في وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن تحذيرات جديدة لإخلاء المدنيين في محيط ثلاثة مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت، قبل الغارات الجوية على أصول حزب الله، وأن أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نشر خرائط إلى جانب الإعلان الذي يدعو المدنيين إلى الابتعاد عن المواقع على مسافة 500 متر على الأقل، حبسما ذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

قصف مبانٍ في لبنان

كما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن طائرات مقاتلة قصفت مباني لقيادة حزب الله ومواقع أخرى للبنية التحتية في حي الضاحية ببيروت خلال اليوم الماضي.

وأصدر جيش الاحتلال لقطات للضربات، موضحا أن الأهداف ضربت في قلب المناطق المدنية في الضاحية، وأنه اتخذ خطوات للحد من الضرر الذي قد يلحق بالسكان خلال الضربات.