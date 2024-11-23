حزب الله يقصف تجمعا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة حانيتا

أعلن حزب الله اللبناني قصف تجمع لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي برشقة صاروخية في مستوطنة حانيتا، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، تحطمت مسيرة في الجليل الغربي دون وقوع إصابات، حسبما أعلنت إذاعة جيش الاحتلال.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إن صفارات الإنذار تدوي بخليج حيفا بعد رصد تسلل مسيرة، وأن لبنان يصر على وجود دولة عربية في لجنة مراقبة الاتفاق، وتل أبيب ترفض ذلك، كما أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية أوصت المستوى السياسي بالتوصل إلى اتفاق مع لبنان.

كما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أيضًا دوي صافرات الإنذار شمال شرق مدينة صفد بالتزامن مع إطلاق صواريخ من جنوب لبنان.