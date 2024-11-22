رشقة صاروخية من لبنان نحو حيفا والكرمل.. تُدخل 300 ألف إسرائيلي «الملاجئ»

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بانطلاق رشقة صاروخية من لبنان تجاه حيفا والكرمل، حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

5 صواريخ لبنانية تجاه حيفا والكرمل

أكدت وسائل إعلام، انطلاق 5 صواريخ تجاه حيفا والكرمل، مما أدي إلى فرار 300 ألف إسرائيلي هرعًا نحو الملاجئ.

وبالتزامن مع ذلك يستمر جيش الاحتلال في عدوانه على الأراضي اللبناني، إذ أفادت القاهرة الإخبارية، بشن الاحتلال غارات على بلدات الجميجمة وعيناثا ورومين، بينما سقط 3 شهداء إثر غارة على بلدة دير الزهراني في مدينة النبطية جنوبي لبنان.

مفاوضات تحت النار

وعلى سياق آخر، لا زالت مفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان مستمرة، إذ قابل مبعوث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للبنان، أموس هوكستاين الأربعاء كبار المسؤولين البنانيين، بينما توجه أمس إلى تل أبيب، وسط أجواء إيجابية تخيم على رحلة مبعوث الرئيس الأمريكي التي وصفت بالأخيرة قبل أن يُسلم بايدن السلطة للرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وقال هوسكتاين الذي رفض الإفصاح عن أي معلومات تخص المفاوضات في بيان: «أنجزنا تقدمًا إضافيًا وسأنتقل إلى إسرائيل في محاولة للوصول إلى خاتمة إذا تمكنا من ذلك».