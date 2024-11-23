ترامب يفكر في تعيين مبعوث خاص للصراع الروسي الأوكراني

أفادت أربعة مصادر مطلعة على خطط انتقال السلطة في الولايات المتحدة، أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يفكر في تعيين ريتشارد جرينيل، رئيس استخباراته السابق، مبعوثا خاصا للصراع بين روسيا وأوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة «جارديان» البريطانية.

سيلعب المبعوث الشخصي دورا رئيسيا في جهود ترامب لوقف الحرب

ومن المتوقع أن يلعب جرينيل، الذي شغل منصب سفير ترامب في ألمانيا وكان مديرا بالإنابة للمخابرات الوطنية خلال فترة ترامب من 2017 إلى 2021، دورا رئيسيا في جهود ترامب لوقف الحرب إذا تم اختياره في النهاية لهذا المنصب.

ورغم أنه لا يوجد حاليا مبعوث خاص مخصص فقط لحل أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، فإن ترامب يفكر في إنشاء هذا الدور، وفقا للمصادر الأربعة التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لمناقشة المداولات الداخلية.

وقد ترامب يقرر في نهاية المطاف عدم تعيين مبعوث خاص للصراع في أوكرانيا، رغم أنه يفكر جديا في القيام بذلك، وإذا فعل ذلك، فقد يختار في نهاية المطاف شخصا آخر لهذا الدور، ولا يوجد ما يضمن أن يقبل جرينيل هذا المنصب.

وتعهد ترامب خلال حملته الانتخابية بإنهاء الصراع سريعا حيث قال إنه سينهي هذه الحرب خلال 24 ساعة، رغم أنه لم يوضح كيف سيفعل ذلك وتعتبر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا من أكبر التحديات التي تواجه إدارة ترامب خلال الـ4 سنوات المقبلة.