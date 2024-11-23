الصين تتأهب.. هل تندلع حرب تجارية عالمية بعودة ترامب إلى البيت الأبيض؟ (فيديو)

وسط القلق المتزايد بشأن اندلاع حرب تجارية عالمية جديدة مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تستعد الشركات الصينية لمواجهة التأثير الاقتصادي المحتمل لرئاسة ترامب من جديد للولايات المتحدة الأمريكية.

وعرضت قناة «إكسترا نيوز» تقريرًا بعنوان «قلق متزايد بشأن اندلاع حرب تجارية عالمية جديدة مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض»، يوضح أنه كان من المتوقع من ترامب فرض رسوم جمركية على الواردات من الصين، إلى جانب أن المصدرين يستعدون في ثاني أكبر اقتصاد في العالم لأي اضطرابات تجارية.

فرض رسوم جمركية على جميع الواردات إلى أمريكا

وقال التقرير، إنه كان من المتوقع بُناءًا على وعود حملة ترامب الانتخابية، أن تشهد فرض رسوم جمركية على جميع الواردات تقريبًا إلى بلاده، مع التركيز الخاص على الواردات الآتية من الصين.

وفي المقابل، أعلنت وزارة التجارة الصينية سلسلة تدابير لتعزيز التجارة الخارجية، وتعهدت بزيادة الدعم المالي للشركات، وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية، وقالت الوزارة إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم خيارات أكثر لإدارة مخاطر العملة، وتعزيز تنسيق السياسات الكلية لإبقاء اليوان الصيني مستقرًا.

بكين تتوسع في صادرات منتجاتها الزراعية

وأشار التقرير إلى أن بكين ستوسع من صادراتها من المنتجات الزراعية، فضلا عن دعم واردات المعدات الأساسية، ومنتجات الطاقة، ويستعد المصدرون في ثاني أكبر اقتصاد في العالم لأي اضطرابات تجارية، في ظل تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية تتجاوز الـ60% على جميع السلع الصينية، مما تسبب في اضطراب داخل الشركات الصناعية الصينية.