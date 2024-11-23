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محافظ بيروت: لا توجد حصيلة نهائية للخسائر الناتجة عن الغارات الإسرائيلية

كتب:

حسن سمير
01:23 م | السبت 23 نوفمبر 2024
مروان عبود محافظ بيروت

مروان عبود محافظ بيروت

قال مروان عبود، محافظ بيروت بلبنان، إن العاصمة تعرضت لسلسلة مدمرة من الغارات الإسرائيلية المكثفة، في حيت تستمر فرق الإنقاذ في استخراج الضحايا من تحت الأنقاض، لافتا إلى أن بيروت تعرضت إلى 8 غارات حتى الآن.

وأضاف المحافظ، خلال لقائه بقناة «القاهرة الإخبارية»، أنه لا توجد حتى الآن حصيلة نهائية للخسائر ولا يستطيع أن يصرح بالأرقام؛ لأن فرق الإنقاذ لاتزال تعمل وفق ما هو مطلوب، لافتا إلى أنه خلال وقت قصير قد تنتهي الفرق من أعمال إنقاذ ضحايا البسطة في بيروت.

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