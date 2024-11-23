تطورات الحالة الصحية للسيناريست بشير الديك.. متى سيخرج من المستشفى؟

تطورت الحالة الصحية للسيناريست بشير الديك بشكل كبير وذلك بعد تعرضه مؤخرا لأزمة صحية كبيرة تسببت في نقله للعناية المركزة في أحد المستشفيات.

تطورات الحالة الصحية للسيناريست بشير الديك

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن» قالت زوجة بشير الديك إن زوجها خرج من العناية المركزة ويتواجد الآن في غرفة عادية بالمستشفى وقد تحسنت حالته بشكل كبير.

موعد خروج بشير الديك من المستشفى

وتابعت زوجة بشير الديك حديثها كاشفة عن موعد خروجه من المستشفى فقالت بأن الطبيب أخبرها بأنها سيخرج اليوم من المستشفى أو غدا على أقصى تقدير، حينما يطمئن الطبيب بشكل كامل عليه، وسيخبرهم بالتعليمات المقرر أن يسيروا عليها .

يذكر أن بشير الديك قد أصيب بالتهاب رئوى حاد تسبب في نقله إلى العناية المركزة بسبب تدهور حالتة الصحية .