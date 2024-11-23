الغردقة تستقبل آلاف السياح من أوروبا عبر 111 رحلة طيران اليوم

استقبلت مدينة الغردقة اليوم السبت، آلاف السياح الأجانب من مختلف الجنسيات الأوروبية قادمين على متن 111 رحلة طيران من مطارات أوروبا، في أعلى معدل وصول رحلات يومي خلال الأسبوع الجاري، طبقا لجدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

وصول 111 رحلة طيران من أوروبا

وكشف عن ابو المجد علي نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 111 رحلة طيران من مطارات أوروبا في أعلى معدل وصول رحلات يومي خلال الأسبوع الجاري تقل حوالي 22 ألف سائح من جنسيات أوروبية مختلفة.

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن فرق العلاقات العامة تكون في استقبال السياح الأجانب بالورود ومشروبات الضيافة والترحيب وإنهاء إجراءات الوصول ونقل السياح الأجانب إلى فنادق الغردقة بالحافلات السياحية.

أبرز الجنسيات التي تزور الغردقة

كما أوضح أن فنادق الغردقة تشهد رواجا سياحيا، حيث يتم استقبال آلاف السياح بصفة أسبوعية من الدول الأوروبية من حوالي 25 جنسية أوروبية في مقدمتها ألمانيا وروسيا وإيطاليا والتشيك وبولندا والنمسا وسويسرا وإنجلترا والمجر وفرنسا وبلجيكا وهولندا.