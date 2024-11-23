بوتين يهدد الغرب وكييف.. تغيير في العقيدة القتالية واختبار أسلحة جديدة (فيديو)

تغيير في العقيدة القتالية واختبار أسلحة جديدة.. هكذا جاء رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالسماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة بعيدة المدى في العمق الروسي قبل شهر من رحيله عن البيت الأبيض.

وعرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا بعنوان «تغيير في العقيدة القتالية واختبار أسلحة جديدة.. بوتين يهدد الغرب وكييف»، توضح فيه أن أوكرانيا سارعت باستخدام صواريخ «أتاكمز» الأمريكية في ضرب الأراضي الروسية، في حين طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضرورة تغيير العقيدة القتالية الروسية.

بوتين طالب بضرورة تغيير العقيدة القتالية الروسية

وقال التقرير، إن الكرملين رد على قرار بايدن، مؤكدًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طالب بضرورة تغيير العقيدة الروسية، وهي بمثابة تهديد مباشر للغرب وأمريكا في محاولة لردع كييف عن استخدام الأسلحة الأمريكية والغربية بعيدة المدى.

ولفت التقرير، إلى أن أوكرانيا سارعت باستخدام صواريخ «أتاكمز» الأمريكية وصواريخ «ستورم شادو» الإنجليزية في ضرب الأراضي الروسية، وكان الرد الروسي واضحًا بالتصعيد من خلال استهداف الأراضي الأوكرانية بصاروخٍ بالستي يحمل اسم «شجر البندق».

الرئيس الروسي يؤكد أن الرد على كييف سيكون قاسيًا

وأشار التقرير، إلى أن «شجر البندق» هو صاروخ قادر على حمل رأس النووي ويبلغ مداه من 3 آلاف كم إلى 5500 كم، ويفوق سرعة الصوت، والرئيس الروسي أكد أن الرد على استخدام كييف للصواريخ الأمريكية والبريطانية بعيدة المدى لضرب بلاده، سيكون قاسيًا.