بوتين يهدد باستخدام الصواريخ الباليستية: لدينا ما يكفي منها وسننتج المزيد

تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشن المزيد من الضربات باستخدام صواريخ باليستية تجريبية متوسطة ​​المدى على أوكرانيا، في حين نددت كييف باختبار السلاح القادر على حمل رؤوس نووية على أراضيها، ووصفته بأنه جريمة دولية.

بوتين: سنضع الصورايخ الباليستية في الإنتاج التسلسلي

وفي حديثه خلال مؤتمر دفاعي أمس، نفى «بوتين» مزاعم الولايات المتحدة بأن روسيا تمتلك حفنة فقط من الصواريخ الباليستية عالية السرعة، قائلا إن الجيش لديه ما يكفي لمواصلة اختبارها في ظروف قتالية، وسيضعها في الإنتاج التسلسلي.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن الرئيس الروسي قوله لقد نجحت الاختبارات لنظام الصواريخ، وأهنئكم جميعًا على ذلك، مضيفًا «كما قيل بالفعل، سنواصل هذه الاختبارات في ظروف قتالية، اعتمادًا على الوضع وطبيعة التهديدات التي تواجه أمن روسيا، خاصة أنه لدينا ما يكفي منها للاستخدام».

وفي المؤتمر نفسه، قال قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية سيرغي كاراكاييف، إن الصواريخ قادرة على ضرب أهداف في جميع أنحاء أوروبا.

وقال كاراكاييف: «اعتمادًا على الأهداف ومدى هذا السلاح، فإنه قادر على ضرب أهداف في كامل أراضي أوروبا، وهو ما يميزه عن أنواع أخرى من الأسلحة الموجهة بدقة بعيدة المدى».

صواريخ روسية قادرة على حمل رؤوس نووية

وأطلقت روسيا صاروخا تجريبيا، وصفه مسؤولون أمريكيون بأنه تصميم معدّل يعتمد على صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز «آر إس-26 روبيز»، ضد مصنع صواريخ في مدينة دنيبرو بأوكرانيا، وقال الرئيس الروسي ومسؤولون أمريكيون إن الصاروخ قادر على حمل رأس نووية.

وندد المسؤولون الأمريكيون باستخدام بوتين لرأس حربية قادرة على حمل رؤوس نووية، لكنهم نفوا أن يكون ذلك عامل تغيير في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مضيفين أن روسيا تمتلك فقط عددا قليلا من الصواريخ، التي أطلق عليها جيشها اسم «أوريشنيك» أو «هازل».

حلف شمال الأطلسي يجري محاثات طارئة

ومن المقرر أن يعقد حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا محادثات طارئة، الثلاثاء، لمناقشة الهجوم، وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك يوم الجمعة، إن الصراع يدخل مرحلة حاسمة، ويتخذ أبعادا دراماتيكية للغاية.

وألغى البرلمان الأوكراني جلسة بسبب تشديد الإجراءات الأمنية بعد الضربة الروسية التي شنتها الخميس على المنشأة العسكرية في دنيبرو.