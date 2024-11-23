مصر للطيران تعلن تسليم شهادات البرنامج التدريبي لإعداد القادة

شهدت أكاديمية مصر للطيران للتدريب، حفلًا مميزًا لتسليم شهادات البرنامج التدريبي لإعداد القادة «Leading Leaders Program»، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع شركة أيرباص لعدد 30 متدربًا من مصر للطيران.

وأعرب المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، عن امتنانه لأيرباص على تقديم هذا البرنامج التدريبي لإعداد القادة الذي أقيم في الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر 2024، والذي كان فرصة كبيرة لتطوير المهارات القيادية وتعزيز القدرات الإدارية من خلال الاستفادة من الخبرات والمعرفة المقدمة من المحاضرين المتميزين من شركة أيرباص العملاقة في مجال النقل الجوي.

خطوة استراتيجية نحو إعداد قادة المستقبل في مجال الطيران

وأكد عماد بن عبد الله مدير الحسابات العالمية أيرباص أفريقيا والشرق الأوسط في كلمته خلال الحفل، أهمية الاستثمار في الكوادر البشرية، مشيرًا إلى أن البرنامج يعد خطوة استراتيجية نحو إعداد قادة المستقبل في مجال الطيران، كما أشاد بالتعاون المثمر مع أكاديمية مصر للطيران للتدريب، والذي يعكس التزام الشركتين بتطوير المهارات القيادية.

وتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الأنشطة التدريبية و ورش العمل التي تم تصميمها لتزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لتحقيق النجاح في بيئة العمل الديناميكية. يأتي هذا التعاون في إطار سعي شركة أيرباص وأكاديمية مصر للطيران للتدريب لتعزيز قدرات الكوادر الوطنية، وتحقيق رؤية مشتركة لتطوير صناعة الطيران في المنطق