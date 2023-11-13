«مصر للطيران» تشارك بأحدث طائراتها من طراز أيرباص A321neo بمعرض Dubai Airshow

شاركت مصر للطيران، الناقل الوطني بأحدث طائراتها من طراز أيرباص A321neo في العرض الثابت بمعرض Dubai Airshow الذي انطلقت فعالياته اليوم ويستمر حتى 17 نوفمبر 2023.

أحدث طائرات «مصر للطيران»

وتعتبر هذه الطائرة من أحدث طائرات «مصر للطيران» التي انضمت لأسطول الشركة مؤخرا، وتمتلك مصر للطيران منها 7 طائرات.

وقامت إدارة الرحلات الخاصة بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية بالتعاون مع قطاع التخطيط بالشركة القابضة لمصر للطيران وكافة القطاعات والإدارات المعنية بالتنسيق مع شركة أيرباص لتشغيل رحلة خاصة رقم MS3215 من طراز أيرباص A321neo إلي مطار آل مكتوم الدولي لتواجد الطائرة في ساحة العرض الثابت أمام ضيوف معرض Dubai Airshow، وتُعد مصر للطيران أول شركة طيران في أفريقيا تضم هذه الطائرة إلى أسطولها.

وتتميز الطائرة بمقصورة ذات تصميم واسع، والذي يتكون من فئتين، وهي درجة رجال الأعمال المكونة من 16 مقعداً والدرجة السياحية المكونة من 166 مقعداً، بالإضافة إلى الشاشات الشخصية في كل مقعد وخدمة الإنترنت وغيرها من أعلي مستويات الرفاهية لتعزز من مساعي الشركة لزيادة عدد الطائرات ذات الممر الواحد في الرحلات المتجهة إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، وقد تمّ تزويد الطائرة بمحركات من طراز CFM.

طائرة أيرباص

وتعتبر طائرة أيرباص من طراز A321neo هي الأكبر ضمن عائلة A320 ذات الممر الواحد والأكثر مبيعاً في أيرباص، وتتميز بانبعاثات واستهلاك أقل للوقود بنسبة 20% لكل مقعد مقارنةً بالجيل السابق من الطائرات المنافسة، ما يعزز قدرة مصر للطيران على الاستفادة من الكفاءة، وعلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الاستدامة، فضلاً عن تقليل تكاليف التشغيل.