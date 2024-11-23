فوز 1407 مواطنين في قرعة الحج 2025 بالبحيرة (فيديو)

شهدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، واللواء محمود هويدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، مراسم إعلان أسماء الفائزين في قرعة الحج 2025 بالمحافظة، والتي أقيمت بمجمع دمنهور الثقافي.

قرعة الحج 2025 في محافظة البحيرة

وقدمت محافظ البحيرة، التهنئة للحجاج الفائزين بقرعة الحج 2025، متمنية لهم حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا، مؤكدة أهمية الدعاء لمصرنا الغالية أن يحفظها الله وينعم عليها بالأمن والاستقرار.

كما تقدمت بالشكر والتقدير للواء مدير أمن البحيرة وقيادات وزارة الداخلية ومديرية الأمن، لجهودهم في حسن التنظيم وإجراء القرعة الإلكترونية بكل حيادية وشفافية وتقديم كل التيسيرات لإنهاء الإجراءات المطلوبة لحجاج بيت الله الحرام.

فوز 1407 حجاج في البحيرة

من جانبه، أوضح اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحير، أن عدد المتقدمين لقرعة الحج لعام 2025 بلغ 4204 مواطنين، فاز منهم 1407 حجاج، وشملت القرعة تخصيص 1% من الحصة لكبار السن، إلى جانب قائمة احتياطية بنسبة 50% من إجمالي العدد المقرر.