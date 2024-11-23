لا صوت يعلو فوق صوت ليلة حسم التأهل إلى بطولة أمم أفريقيا، إذ من المقرر أن يلتقي منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاماً مع نظيره الليبي، عند تمام الساعة السادسة مساء اليوم، وذلك ضمن منافسات الجولة الأخيرة ببطولة شمال أفريقيا المقامة بالمغرب، المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2025 تحت 17 عاما.

مباراة مصر وليبيا الحاسمة للتأهل لأمم أفريقيا تحت 17 عاما

وتحت شعار لا بديل عن الفور، يسعى منتخب الفراعنة للناشئين تحت 17 عاما، بقيادة مديرهم الفني أحمد الكاس، للفوز على ليبيا، للوصول للنقطة التاسعة بعد التغلب على الجزائر وتونس في آخر مباراتين، إذ يصعد الأول والثاني إلى البطولة.

قناة مجانية ناقلة لمباراة مصر وليبيا الحاسمة للتأهل لأمم أفريقيا تحت 17 عاما

ويبحث الجماهير وعشاق الساحرة المستديرة عن قناة مجانية ناقلة لمباراة مصر وليبيا الحاسمة للتأهل لأمم أفريقيا تحت 17 عاما، المقرر لها اليوم، في السادسة مساء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من تصفيات شمال إفريقيا، المقامة في المغرب.

القناة الناقلة لمباراة مصر وليبيا

ومن المقرر نقل مباراة مصر وليبيا في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا للناشئين، على قناة أون تايم سبورتس ontime sports.

تردد القناة الناقلة لمباراة مصر وليبيا تحت سن 17 عامًا

يأتي تردد قنوات أون تايم سبورتس، على النحو التالي:

* تردد قنوات أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 12604

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الجودة: HD

- تردد قنوات أون تايم سبورت على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 12379

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 6\5

الجودة: HD