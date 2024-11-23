قيادات «الصحة» تزور مصنع أدوية وتؤكد حرص الدولة على توفير المستحضرات الطبية

شارك الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم، في الجولة التفقدية بمصانع إيبيكو التابعة لمجموعة أكديما، مشيدا خلال جولته بأهمية الجهود التي يقوم بها المصنع من أجل توفير الاحتياجات الطبية اللازمة من المستحضرات الطبية بأفضل جودة طبقا للمعايير العالمية، ما يسهم بدوره في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وكذلك تحقيق رؤية هيئة الدواء المصرية لتطوير صناعة الدواء في مصر ودعم الأبحاث العلمية.

الدولة المصرية تدرك الأهمية الاستراتيجية لصناعة الدواء

وأكد على أن الدولة المصرية تدرك الأهمية الاستراتيجية لصناعة الدواء، وتسعى بكل قوة إلى توطين وتعميق توطين الصناعات الدوائية، وفتح المجال أمام نفاذ المستحضرات الطبية المصرية للخارج.