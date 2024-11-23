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قيادات «الصحة» تزور مصنع أدوية وتؤكد حرص الدولة على توفير المستحضرات الطبية

كتب:

مريم الخطري
03:43 م | السبت 23 نوفمبر 2024
جانب من الجولة التفقدية

جانب من الجولة التفقدية

شارك الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم، في الجولة التفقدية بمصانع إيبيكو التابعة لمجموعة أكديما، مشيدا خلال جولته بأهمية الجهود التي يقوم بها المصنع من أجل توفير الاحتياجات الطبية اللازمة من المستحضرات الطبية بأفضل جودة طبقا للمعايير العالمية، ما يسهم بدوره في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وكذلك تحقيق رؤية هيئة الدواء المصرية لتطوير صناعة الدواء في مصر ودعم الأبحاث العلمية.

الدولة المصرية تدرك الأهمية الاستراتيجية لصناعة الدواء

وأكد على أن الدولة المصرية تدرك الأهمية الاستراتيجية لصناعة الدواء، وتسعى بكل قوة إلى توطين وتعميق توطين الصناعات الدوائية، وفتح المجال أمام نفاذ المستحضرات الطبية المصرية للخارج.

 

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.