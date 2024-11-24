موعد عرض مسلسل وتر حساس الحلقة 21.. هل تنجح صبا مبارك في إثبات براءتها؟

ساعات قليلة تفصل الجمهور عن موعد عرض مسلسل وتر حساس الحلقة 21، وذلك بعد النهاية القوية التي شهدتها أحداث الحلقة 20 من المسلسل، إذ ينتظر الجمهور معرفة الأحداث الجديدة وهل تنجح سلمى «صبا مبارك» في إثبات برائتها بعد ما اتهمتها كاميليا «إنجي المقدم» أمام العائلة أنها السبب في وفاة حسن زوج الأولى وشقيق الثانية بعد إكتشافه خيانة سلمى له.

وتبدأ مواعيد عرض مسلسل وتر حساس الحلقة 21 على شبكة قنوات ON في تمام الساعة الـ 7:30 مساء على قناة ON، بينما تعرض على قناة ON دراما في تمام الساعة الـ 10 مساء، إذ يعرض المسلسل من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل وتر حساس الحلقة 21

أما عن مواعيد عرض مسلسل وتر حساس الحلقة 21، سيكون في الـ 1:30 من صباح اليوم التالي، وذلك بالإضافة إلى إعادة في الساعة الـ 11:30 صباحا، على ON، أما الإعادات على قناة ON دراما تتضمن 3 إعادات في الـ 6 صباحا، وإعادة ثانية في الـ 10 صباحا، أما الإعادة الثالثة في الـ 5 مساء.

وشهدت أحداث الحلقة الـ 20 من مسلسل وتر حساس مجموعة من الأحداث المثيرة، إذ بدأت كاميليا «إنجي المقدم» انتقامها من ابنة خالتها وصديقتها سلمى «صبا مبارك»، وذلك بعد ما قامت الأخيرة بزواج من رشيد «محمد علاء» زوج الأولى، وأدعت كاميليا أن شقيقها حسن زوج سلمى الأول تعرض لأزمة قلبية بعد معرفته بخيانة زوجته مع خطيب شقيقتها الدكتور وليد «محمد علي رزق»، لتضعها في موقف صعب أمام الجميع.

تفاصيل مسلسل وتر حساس

ويجمع مسلسل وتر حساس في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الدراما صبا مبارك، إنجي المقدم، محمد علاء، هيدي كرم، أحمد جمال سعيد، تيميم عبده، لطيفة فهمي، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الشباب وهو من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.