أفادت «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بأنه تم إخلاء محطة يوستن للقطارات وسط لندن بعد العثور على طرد مشبوه.

وأمس الجمعة، أعلنت الشرطة البريطانية، عن تفجير طرد مشبوه في محيط السفارة الأمريكية بالعاصمة لندن.

وقالت الشرطة البريطانية في بيان إنها «فجّرت طردًا مشبوهًا في محيط السفارة الأمريكية بلندن»، لافتة إلى أنها فرضت طوقًا أمنيًا كبيرًا في حي السفارة الأمريكية، مضيفة أن «التحقيقات لا تزال جارية في الحادثة وستظل الحواجز قائمة».

وكشفت الشرطة البريطانية، أن الانفجار القوي الذي وقع بالقرب من السفارة الأمريكية في لندن نفّذه ضباط عن بُعد.