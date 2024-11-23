«القومي للمرأة» يهنئ فريق «مسار لفوزه» ببرونزية دوري أبطال أفريقيا للسيدات 

وجه المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، التهاني إلى فريق مسار لكرة القدم بعد تتويجه ببرونزية دوري أبطال أفريقيا للسيدات، لفوزه على فريق إيدو كوينز النيجيرى بركلات الترجيح، وترشيحه لجائزة أفضل فريق نسائي في ترشيحات الكاف لهذا العام.

وعبّرت المستشارة أمل عمار عن فخرها بتحقيق الفريق لهذا الإنجاز الهام في مشاركته الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات، على حساب فرق كبيرة، وأكدت أن ذلك يعكس دقة التخطيط والتنظيم، وقدرة لاعبات الفريق على تحقيق البطولات والإنجازات في المرحلة المقبلة.

ترشيح فريق مسار للقب أفضل نادي في القارة 2024

وأثنت رئيس القومي للمرأة على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بترشيح فريق «مسار» لنيل لقب أفضل نادي للكرة النسائية في القارة الإفريقية لعام 2024 في حفل جوائز كاف السنوي، وذلك عبر الحسابات الرسمية للاتحاد القاري، معبرة عن فخرها بهذا القرار، متمنية لهن المزيد من النجاحات.

تجدر الإشارة إلى أن فريق مسار «توت عنخ آمون سابقًا» قد تأهل لتصفيات منطقة شمال أفريقيا المؤهلة إلى بطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات، باعتباره بطل الدوري المصري للسيدات 2023-2024، واحتل المركز الثاني في التصفيات ليتأهل للنهائيات للمرة الأولى في تاريخه رفقة الجيش الملكي المغربي الفريق المنظم للبطولة.