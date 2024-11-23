مجلس جامعة أسيوط الأهلية يعقد اجتماعه الشهري لمتابعة سير العملية التعليمية

عقد المجلس الأكاديمي لجامعة أسيوط الأهلية؛ اجتماعه الدوري عن شهر نوفمبر الجاري، اليوم، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والمفوض بتسيير أعمال جامعة أسيوط الأهلية، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية، والإدارية داخل الجامعة.

إجراءات امتحانات الميد تيرم بمختلف الكليات

وعبر الدكتور المنشاوي عن سعادته؛ بحسن سير العملية التعليمية، ودقة إجراءات امتحانات الميد تيرم بمختلف الكليات، موجها شكره للقائمين على الجامعة الأهلية، وشجعهم على الاستمرار فى تطوير وتحسين الأداء وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أعلى مستويات التميز فى الارتقاء بالعملية التعليمية.

ضرورة متابعة العمل من جانب العمداء ومنسقي البرامج الدراسية

وشدد رئيس الجامعة، خلال الاجتماع؛ على ضرورة متابعة العمل من جانب؛ العمداء ومنسقي البرامج الدراسية، والاستعانة بالكوادر الإدارية من الكليات المعنية بالدراسة من أصحاب الخبرة؛ لمتابعة العمل في مختلف التخصصات، مشيدا بالعملية الإنتخابية والجارى انعقادها - لأول مرة- بحرم جامعة أسيوط الأهلية؛ لانتخاب اتحاد طلاب الجامعة للعام الجامعي 2024 - 2025.