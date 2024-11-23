لمحدودي الدخل.. «التنمية الحضرية» تقدم وحدات كاملة التشطيب

يتيح صندوق التنمية الحضرية الحصول على شقق سكنية كاملة التشطيب وذلك بعد الإعلان عن توقيع برتوكول تعاون مع بنك نكست، لتقديم حلول مصرفية للأفراد والشركات والخدمات وذلك بمواءمة جهوده مع مبادرات البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل وكذلك التمويل العقاري الحر لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع.

الحصول على شقة كاملة التشطيب

وتشرح «الوطن» تفاصيل مبادرة صندوق التنمية الحضرية لصالح مدودي الدخل لتقديم حلول تمويلية هامة وهي كالتالي:

-حلول تمويلية طويلة الأجل بشروط ميسرة وأسعار فائدة تنافسية ومبالغ تمويلية تصل إلى 15 مليون جنيه.

- تسهيل حصول العملاء على وحدات سكنية بأسهل وأسرع الإجراءات.

-تعزيز التنمية المستدامة ومبادرات الشمول المالي عبر توفير باقة من الحلول التمويلية الابتكارية التي تلبي مختلف احتياجات العملاء.

-تمكين العملاء من مختلف شرائح الدخل لامتلاك وحدات سكنية ضمن مشروعات الصندوق عبر تزويدهم بحلول تمويلية ملاءمة.

- دعم قطاع التمويل العقاري لما له من مردود إيجابي في تحسين جودة حياة العملاء ودعم الاقتصاد القومي.

-دعم القطاع العقاري ويساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

- حرص الصندوق على إتاحة المزيد من الوحدات العقارية في مختلف محافظات الجمهورية

- يتيح صندوق التنمية الحضرية وحدات سكنية كاملة التشطيب من خلال مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى

- إتاحة مسكن ملائم بأسعار في متناول الجميع وفي مواقع مميزة داخل المدن الرئيسية.