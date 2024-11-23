«الدفاع المدني» في بيروت: الغارة الإسرئيلية على منطقة البسطة أحدثت دمارا كبيرا

أكد رئيس الدفاع المدني في الباشورة بالعاصمة اللبنانية بيروت حسن يسير، أن الغارة الإسرائيلية على منطقة البسطة كانت عبارة عن 3 ضربات لطيران الاحتلال الإسرائيلي، والذي أطلق 3 صواريخ على أقل تقدير في كل ضربة تم تنفيذها.

حجم الدمار في منطقة البسطة

وشدد «يسير»، خلال لقاء خاص له مع المراسل أحمد سنجاب من بيروت، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن حجم الدمار في المنطقة كبير جدًا، ويؤكد أن الغارة الإسرائيلية تتخطى 6 صواريخ كانت بالغة القوة والتأثير على المباني السكنية.

وتابع رئيس الدفاع المدني في الباشورة، :«12 شهيدا و23 جريحا سقطوا جراء الغارة الإسرائيلية على بيروت»، موضحًا أن الضربات الإسرائيلية تتفاوت في شدتها، لكن تأثيرها كان كبيرا جدًا سواء على مستوى تدمير المباني والمنشآت أو عدد الشهداء والمصابين.