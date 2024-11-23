خبير: إسرائيل تصّعد غاراتها على لبنان للوصول إلى تسوية تشبه الاستسلام

أكد الدكتور أنطوان سعد، الخبير في القانون الدولي والدستوري، أن هناك خطة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بتصعّيد الضربات العسكرية على لبنان بغية الوصول إلى تسوية مريحة له تشبه الاستسلام، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أن هناك ربطا بين مذكرات الاعتقال الصادرة بحق بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت من قبل المحكمة الجنائية الدولية وبين تصعيد الأعمال الحربية؛ لأنه سبق وصدرت مذكرات وإدانات مماثلة ومواقف داعمة لهذه الإدانات.

قرارات المحكمة الجنائية الدولية

وذكر «سعد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسنت أكرم، ببرنامج «الصحافة العالمية»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الجنائية الدولية صنفت الأعمال التي يشنها نتنياهو وجالانت بالأعمال الإرهابية فضلا عن ارتكابهما جرائم إبادة ضد الشعب الفلسطيني والعمليات في لبنان، متابعًا: «يبدو أننا في المحطة الفاصلة ما بين انتهاء ولاية بايدن وقرب بداية عهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، والذي تعهد للعرب في أمريكا أنه سينهي الصراع ويوقف الحرب، وسيعقد صفقة تشمل إيران وأذرعها بالمنطقة وإعادة السلام إلى فلسطين ولبنان».

مخططات نتنياهو

وأشار إلى أن الرابط بين مذكرات الجنائية الدولية والتصعيد العسكري للاحتلال في لبنان غير موجود في هذه المرحلة، إلا أن هناك فاصلا زمنيا يريد نتنياهو تحقيقه من خلال التقدم في الميدان، عبر احتلال عدد من البلدات اللبنانية، موضحًا أن الجيش الإسرائيلي يقوم باستغلال المدة الفاصلة حتى بداية عهد ترامب لأجل التقدم في الميدان وفرض شروطه التي يطلبها في إطار التسوية.