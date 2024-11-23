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البترول تنفي وجود عطل في سفينة تغويز الغاز الطبيعي: تعمل دون أي مشكلات

كتب:

مارينا رؤوف
05:05 م | السبت 23 نوفمبر 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إنه في ضوء ما تم تداوله ببعض المواقع الإلكترونية حول وجود أعطال في سفينة إعادة التغويز بالعين السخنة، ما أدى إلى تغيير مسار بعض شحنات الغاز المسال المتجهة إلى مصر، توضح الوزارة بأن وحدة التغويز تعمل دون أي مشكلات تعيق تلبية احتياجات السوق من الغاز الطبيعي، وأن عدم استقبال بعض شحنات الغاز المسال يأتي في إطار تحديث نماذج الإنتاج والاستهلاك وفق الأرقام الفعلية.

البترول: نراعي كفاءة خفض الفاتورة الاستيرادية

وأوضح البيان الصادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الهدف من ذلك هو الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل والأكثر كفاءة مع مراعاة خفض الفاتورة الاستيرادية قدر الإمكان، في ضوء ما تتيحه التعاقدات التي أبرمتها الوزارة من مرونة في تعديل مواعيد استقبال الشحنات المتفق عليها مسبقًا.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.