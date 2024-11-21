وزير البترول يلتقي رئيس شركة يونانية لبحث التعاون في مجال الطاقة

التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ماثيوس ريجاس، الرئيس التنفيذي لشركة أنرجيان اليونانية، ونيكولاس كاتشاروف المدير الإقليمي للشركة، إذ بحث اللقاء فرص التعاون الجديدة في مجال الطاقة والتنمية المستدامة وإمكانية فتح آفاق جديدة للاستثمار والشراكة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، في ظل تطلع الشركة اليونانية لاستمرار الشراكة والتعاون مع مصر، بعد استحواذ شركة كارلايل للاستثمار العالمية على أصول أنرجيان الاستثمارية لاستكشاف وإنتاج الغاز في مصر وعدد من الدول الأوروبية.

اللقاء شهد استعراض الجهود المصرية اليونانية بين وزارتي البترول والطاقة للبلدين

وشهد اللقاء استعراض الجهود المصرية اليونانية بين وزارتي البترول والطاقة في البلدين لتحقيق التنمية المستدامة في منطقة شرق المتوسط من خلال التعاون والابتكار وتبني التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في مجال التقاط وتخزين الكربون CCS، والذي ستشارك شركة أنرجيان، في إطار هذا التعاون كجانب تنفيذي، وفي هذا الصدد تناول اللقاء خطوات العمل الجاري بين فريقي العمل في البلدين للإعداد لتوقيع اتفاق تعاون مشترك خلال الربع الأول من العام الجديد في مجال التنمية المستدامة وتطبيق تكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون.

واستعرضت الشركة اليونانية، خلال اللقاء، تطورات عملية انتقال أصولها الاستثمارية لاستكشاف وإنتاج الغاز في مصر بالبحر المتوسط إلى شركة كارلايل للاستثمار العالمية، مؤكدة تطلعها لفتح فرص جديدة للتعاون والشراكة مع قطاع البترول والغاز المصري، واستمرار المشاورات في هذا المجال.

شارك في اللقاء المهندس يس محمد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والجيولوجي علاء البطل، وكيل أول الوزارة والمشرف على كفاءة الطاقة والمناخ، والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني ومكتب الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة.