«التنظيم والإدارة» يعلن نتيجة امتحان وظائف جهاز شئون البيئة.. والتظلمات غدا

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم، الاستعلام عن نتيجة الامتحان الشفوي، للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف باحث بيئي بجهاز شئون البيئة، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/

وأوضح «التنظيم والإدارة» في بيان اليوم السبت، أنه من المقرر إتاحة التظلم على نتيجة الامتحانات بدءا من غدا، الأحد 24 نوفمبر الجاري ولمدة أسبوعين.

أضاف البيان أن الجهاز كان قد أعلن أول أبريل الماضي، عن حاجة جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة لتعيين عدد 24 في وظيفة باحث شئون بيئة ثالث بالمستوى الوظيـفي الثــالث (ج)، وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وقام بفتح باب التقديم في الفترة من 17/4/2024 حتى 30/4/2024، على موقع بوابة الوظائف الحكومية، ثم أجرى الامتحان الإلكتروني للمتقدمين الذين انطبقت عليهم شروط خوض المسابقة يوم 2 يوليو الماضي بمركز تقييم القدرات والمسابقات بالجهاز، وأعلن نتيجته يوم 15 من نفس الشهر، كما عقد الامتحان الشفوي في الفترة من 3 حتى 5 نوفمبر الجاري.