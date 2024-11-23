عبدالمنعم سعيد: بايدن يسعى لوقف إطلاق النار بغزة ولبنان قبل مغادرة البيت الأبيض

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ المصري، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يسعى لاستكمال ما بدأه، من محاولات لوقف إطلاق النار في لبنان وغزة، وانسحاب الاحتلال من لبنان في مقابل توقف حزب الله عن العمليات أو يعود إلى ما وراء الليطاني، وبدون أي نية لنقل الأسلحة.

إسرائيل تتفق مع الولايات المتحدة في إبعاد حزب الله

وأضاف سعيد، خلال حواره مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الولايات المتحدة متفقة مع إسرائيل، في أن ينتقل حزب الله إلى ما بعد الليطاني، ولكن لا يجتمع مرة أخرى ولا يصل إليه السلاح، وإذا حدث غير ذلك، فإنه من حق الاحتلال أن يضرب حزب الله.

قرارات بايدن بشأن الحرب الروسية الأوكرانية

وأشار عضو مجلس الشيوخ المصري، إلى أن قرارات بايدن بشأن الحرب الروسية الأوكرانية قد تؤثر في الطرفين.