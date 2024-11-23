عضو بـ«الشيوخ»: نتنياهو سيطلب من ترامب الضوء الأخضر لضرب البرنامج النووي الإيراني

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن العلاقة بين إسرائيل وإيران بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في الولايات المتحدة ستكون متوترة، مؤكدا أن العلاقات بينهما لن تتوقف فقط على وصول ترامب للحكم، بل أيضًا ما حدث في ميادين القتال.

واشنطن تحاول منع إسرائيل من ضرب العراق

وأوضح «سعيد» خلال لقاء ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الولايات المتحدة تحاول حاليًا وحتى قبل وصول ترامب للسلطة، ألا تشن إسرائيل هجومًا على العراق، ردًا على هجمات قوات الحشد الشعبي بالطائرات المُسيرة والصواريخ على المواقع الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن المشهد بين إسرائيل وإيران معقد حاليًا للغاية، وأنه عند وصول ترامب للسلطة، يطلب بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي من ترامب الضوء الأخضر لضرب البرنامج النووي لدى إيران.