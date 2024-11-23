باحث سياسي: قرار «الجنائية الدولية» بشأن اعتقال نتنياهو غير مسبوق

قال الدكتور مراد حرفوش، الكاتب الباحث السياسي، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولوزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، غير مسبوق في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهذا القرار صنف قادة الاحتلال الإسرائيلي بأنهم مجرمين حرب، وارتكبوا جرائم إبادة جماعية ضد الإنسانية.

هناك الكثير من الاتهامات من قبل حكومة الاحتلال

أضاف «حرفوش» خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، خلال برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك الكثير من الاتهامات والادعاءات من قبل حكومة الاحتلال بأن قرار المحكمة الجنائية الدولية غير أخلاقي، وأن هذا القرار يشكل معادة للسامية الإسرائيلية، لافتًا إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي دافعت عن نفسها بهذه الاتهامات الكاذبة وهذا ما اعتادوا عليه.

وتابع: «وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش قال إن سكون هناك تداعيات وعقوبات كثيرة على الشعب الفلسطيني سواء فيما يتعلق بتكثيف الاستيطان في الضفة الغربية والمزيد من قدم الأراضي الفلسطينية وفرض العقوبات على السلطة الوطنية الفلسطينية».