البابا تواضروس يشهد احتفالية كهنة الإسكندرية بالعيد الـ12 لتجليسه على الكرسي المرقسي

شهد البابا تواضروس الثاني، احتفالية مجمع كهنة الإسكندرية بالعيد الـ12 لتجليس البابا على الكرسي المرقسي، التي أقيمت في المسرح الملحق بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية تحت عنوان «اذْهَبُوا وَتَلْمِذُوا».

ويأتي ذلك عقب انتهاء قداس رسامة خمسة كهنة في رتبة القمصية بيد البابا، الذي أقيم في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية صباح اليوم.

وبدأت الاحتفالية بترنيمة مهداة من كنائس الإسكندرية للبابا بعنوان «أب حكيم» ثم عرض القمص أبرآم إميل تقريرا مفصلا اشتمل على 12 نقطة عن عمل البابا الرعوي بالإسكندرية خلال السنة الأخيرة، تلاه عرض مسرحي بعنوان العلية، ألقيت بعده كلمات من الآباء الأساقفة الحاضرين، وقدم مجمع كهنة الإسكندرية هدية تذكارية عبارة عن مكتبة مصغرة بها 3 موسوعات من كتب الآباء والترجمات.

البابا تواضروس يشكر الأباء على العمل الرعوي

واختتمت الاحتفالية بكلمة البابا التي قدم فيها الشكر للآباء على كل ما قدموه من عمل رعوي وخدمة، كما شكر منظمي الاحتفالية على الفقرات التي قدمت فيها، ثم تناول موضوع بعنوان خطية التحزب، لافتًا إلى أن نجاح أي خدمة يحتاج إلى هذه الثلاثية:

- الصلاة الدائمة.

- المحبة الفياضة.

- الغيرة الحسنة.