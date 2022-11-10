البابا تواضروس يشهد احتفالية مجمع كهنة الإسكندرية بـ«عيد التجليس»

عقد البابا تواضروس الثاني، ظهر اليوم، اجتماعًا مع مجمع الآباء كهنة الإسكندرية بمسرح المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، بحضور أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، الأنبا باڤلي -قطاع المنتزه- والأنبا إيلاريون -قطاع غرب- والأنبا هرمينا -قطاع شرق- والأب القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

الاحتفال بالعيد العاشر لتجليس البابا تواضروس

واحتفل الآباء الأساقفة والكهنة بالعيد العاشر لتجليس البابا على كرسي القديس مارمرقس الرسول، إذ بدأ الحفل بأوبريت مسرحي عن «البئر» فكما خرج يوسف من البئر الفارغ ليكون الرجل الأول في مصر وكما خرجت السامرية كارزة من البئر المملوء بالماء هكذا خرج قداسة البابا قائدًا صبورًا حكيمًا وأبًا معلمًا.

تحدث بعدها الأب القمص أبرآم إميل، وكيل البطريركية بالاسكندرية، عن تاريخ خدمة قداسته وعمله الرعوي خلال العشر سنوات الماضية التي انتقلت من الحلم إلى الحقيقة على أرض الواقع مستشهدًا بكلام الكتاب المقدس «مَنِ الْبَاقِي فِيكُمُ الَّذِي رَأَى هذَا الْبَيْتَ فِي مَجْدِهِ الأَوَّلِ؟ وَكَيْفَ تَنْظُرُونَهُ الآنَ؟ أَمَا هُوَ فِي أَعْيُنِكُمْ كَلاَ شَيْءٍ!فَالآنَ تَشَدَّدْ يَا زَرُبَّابِلُ، يَقُولُ الرَّبُّ. وَتَشَدَّدْ يَا يَهُوشَعُ بْنُ يَهُوصَادِقَ الْكَاهِنُ الْعَظِيمُ» (حج 2:3 – 4)وبعدها ألقى نيافة الأنبا إيلاريون كلمة عن المواهب الإدارية والقيادية التي يتمتع بها قداسة البابا والعمل المدني وتوطيد العلاقة بين الكنيسة والدولة.

تطوير التعليم الكنسي في عهد البابا تواضروس

وتناول الأنبا هرمينا في كلمته موضوع تطوير التعليم في الكنيسة واهتمام قداسته بمنظومة التعليم الكنسي والنهوض بمكانة الكنيسة الارثوذكسية لتكون رائدة في العلم والمعرفة.

أما نيافة الأنبا باڤلي فتكلم عن حلم البابا خلال العشر سنوات المقبلة واختبارات وتجارب العشر سنوات الماضية مستشهدا بالرقم 10 في الكتاب المقدس.

وقدم الآباء الأساقفة هدايا تذكارية لقداسته نتاج الخدمة في القطاعات الرعوية بالإسكندرية في السنوات السابقة.

الأصوام والحياة الروحية للكاهن

واختتم الحفل بكلمة قداسة البابا شكر في بدايتها الآباء على الاحتفالية وتحدث عن «ماذا تصنع الأصوام في الحياة الروحية للكاهن»، وعن صوم الميلاد وطقوسه وقراءاته وهدفه إصلاح الأذن الداخلية الروحية لتكون حساسة لسماع صوت الكلمة وطاعة الوصية، وصوم السيدة العذراء وقراءاته وهدفه إصلاح القلب.

كان قداسة البابا قد افتتح بدء الاحتفال، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، عقب إجراء تجديدات عليه.