ضوابط حج الجمعيات الأهلية قبل غلق باب التقديم.. «التضامن» توفر 3 مستويات

أيام قليلة ويتم غلق باب التقديم على حج الجمعيات الأهلية، لذا يهتم الكثيرون من الراغبين في السفر لأداء الحج هذا الموسم في معرفة التفاصيل والضوابط وشروط التقديم، وهو ما نوضحه في السطور التالية وفقا لما صرح به أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن لشؤون العمل الأهلي، في لقاء دوري بمديريات التضامن لوضع الضوابط.

ونعرض فيما يلي ضوابط حج الجمعيات الأهلية وأبرز الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين قبل غلق باب التقديم يوم الخميس 28 نوفمبر الجاري.

ضوابط حج الجمعيات الأهلية

وشددت وزارة التضامن على ضرورة تقديم تسهيلات للمواطنين لتسجيل طلبات الحج عبر المنظومة الموحدة، مع التوجيه بسرعة التسجيل نظرًا لاقتراب انتهاء فترة التقديم.

مستويات الحج وتخصيص التأشيرات

وتعمل زارة التضامن على توفير برامج متميزة لحج الجمعيات الأهلية بأسعار عادلة تتناسب مع مستوى الخدمات المقدمة، إذ توجد ثلاثة مستويات للحج تضمن تلبية احتياجات جميع الفئات.

ومن المقرر إجراء القرعة الإلكترونية العلنية منتصف ديسمبر المقبل لاختيار الحجاج، إلى جانب بدء تلقي طلبات الراغبين في الإشراف على الحج من أعضاء الجمعيات أو ممثلي الجهات الإدارية، إذ خصصت اللجنة العليا للحج 12 ألف تأشيرة لهذا الموسم، يتم تنفيذها من خلال المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن.

الشروط الواجب توافرها للمتقدمين

وفيما يلي مجموعة من الشروط للراغبين في أداء فريضة الحج:

أن يكون المتقدم عضوًا في الجمعية العمومية لإحدى الجمعيات الأهلية ومسددًا لاشتراكاته السنوية (عضو عامل أو منتسب).

أن تكون الجمعية مقيدة قبل 30 يونيو 2024، وألا تكون قد تعرضت لأي جزاءات قانونية أو مالية بحكم نهائي.

لم يسبق للمتقدم أداء فريضة الحج طوال حياته.

كما أوضح أنه سيتم التحقق من البيانات للفائزين فقط بعد إعلان نتيجة القرعة.

شروط إضافية

أن يكون المتقدم كامل الأهلية لأداء المناسك.

مصري الجنسية.

ألا يقل سن المتقدم عن 25 عامًا بتاريخ 19 فبراير 2025 (20 شعبان 1446هـ)، مع استثناء المرافقين لأحد الوالدين ممن لا يقل عمرهم عن 18 عامًا.

لا يُشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون سن 45 عامًا.