تقلبات الطقس.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة تستمر 72 ساعة

تقلبات الطقس وتغير في الأحوال الجوية تشهده محافظات الجمهورية خلال الساعات المقبلة، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، التي أشارت إلى وجود انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة المدن، متأثرة بمنخفض أوروبي قادم من البحر المتوسط، ما يستدعي الحذر عند الخروج والحرص على ارتداء ملابس ثقيلة تجنبا لنزلات البرد.

هذا المنخفض الأوربي يعتبر هو الأقوى منذ بدء فصل الخريف، وفق تأكيدات الأرصاد الجوية، والذي ينتج عنه تقلبات في حالة الطقس ووجود بعض الظواهر الجوية على معظم المدن.

تقلبات الطقس

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى استمرار تقلبات الطقس والتأثر بالمنخفض الأوروبي لمدة 72 ساعة، حيث يبدأ من غدا الأحد الموافق 24 نوفمبر، ويؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على جميع الأنحاء، ويستمر لمدة 72 ساعة.

وتشهد البلاد بعض الظواهر الجوية منها سقوط أمطار على معظم المدن والمحافظات، بالإضافة إلى نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

ويسود خلال الأيام المقبلة طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة غدا

القاهرة: العظمى 22 - الصغرى 15.

- العاصمة الإدارية: العظمى 23 - الصغرى 14.

- 6 أكتوبر: العظمى 23 - الصغرى 14.

- بنها: العظمى 22 - الصغرى 15.

- دمنهور: العظمى 21 - الصغرى 15.

- وادي النطرون: العظمى 22 - الصغرى 14.

- كفر الشيخ: العظمى 20 - الصغرى 14.

- المنصورة: العظمى 21 - الصغرى 15.

- شبين الكوم: العظمى 21 - الصغرى 15.

- طنطا: العظمى 21 - الصغرى 15.

- دمياط: العظمى 20 - الصغرى 16.

- بورسعيد: العظمى 20 - الصغرى 15.

- الإسماعيلية: العظمى 21 - الصغرى 15.

- السويس: العظمى 22 - الصغرى 14.

- العريش: العظمى 20 - الصغرى 14.

- رفح: العظمى 20 - الصغرى 13.

- رأس سدر: العظمى 23 - الصغرى 14.

- نخل: العظمى 21 - الصغرى 07.

- كاترين: العظمى 19 - الصغرى 06.

- الطور: العظمى 23 - الصغرى 16.

- طابا: العظمى 23 - الصغرى 16.

- شرم الشيخ: العظمى 26 - الصغرى 19.

- الإسكندرية: العظمى 19 - الصغرى 14.

- العلمين الجديدة: العظمى 20 - الصغرى 14.

- مطروح: العظمى 20 - الصغرى 15.

- السلوم: العظمى 19 - الصغرى 13.

- سيوة: العظمى 23 - الصغرى 12.

- الغردقة: العظمى 28- الصغرى 18.

- مرسى علم: العظمى 28 - الصغرى 19.

- شلاتين: العظمى 29 - الصغرى 18.

- حلايب: العظمى 26 - الصغرى 19.

- أبو رماد: العظمى 27 - الصغرى 18.

- رأس حدربة: العظمى 27 - الصغرى 19.

- الفيوم: العظمى 22 - الصغرى 14.

- بني سويف: العظمى 23 - الصغرى 13.

- المنيا: العظمى 23 - الصغرى 12.

- أسيوط: العظمى 25 - الصغرى 13.

- سوهاج: العظمى 28 - الصغرى 14.

- قنا: العظمى 29 - الصغرى 15.

- الأقصر: العظمى 30- الصغرى 14.

- أسوان: العظمى 28- الصغرى 15.

- الوادي الجديد: العظمى 29 - الصغرى 12.

- أبو سمبل: العظمى 28 - الصغرى 15.