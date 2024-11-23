الأرصاد تتوقع سقوط أمطار على بعض المناطق غدا.. تصل إلى القاهرة

تغير كبير في درجات الحرارة والأحوال الجوية تشهده البلاد غدا الأحد وتنخفض الحرارة بقيم تتجاوز الـ5 درجات مئوية، كما تشهد بعض المدن والمحافظات سقوط أمطار، وهو ما حذرت منه هيئة الأرصاد الجوية.

ومن المتوقع سقوط أمطار غدا الأحد وفق بيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية، مشيرين إلى أنها ستكون خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة والوجه البحرى والقاهرة الكبري وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار

ونصحت الأرصاد الجوية، المواطنين باتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة، للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

ومن المتوقع نشاط حركة الرياح غدا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

القاهرة: العظمى 22 - الصغرى 15.

- العاصمة الإدارية: العظمى 23 - الصغرى 14.

- 6 أكتوبر: العظمى 23 - الصغرى 14.

- بنها: العظمى 22 - الصغرى 15.

- دمنهور: العظمى 21 - الصغرى 15.

- وادي النطرون: العظمى 22 - الصغرى 14.

- كفر الشيخ: العظمى 20 - الصغرى 14.

- المنصورة: العظمى 21 - الصغرى 15.

- شبين الكوم: العظمى 21 - الصغرى 15.

- طنطا: العظمى 21 - الصغرى 15.

- دمياط: العظمى 20 - الصغرى 16.

- بورسعيد: العظمى 20 - الصغرى 15.

- الإسماعيلية: العظمى 21 - الصغرى 15.

- السويس: العظمى 22 - الصغرى 14.

- العريش: العظمى 20 - الصغرى 14.

- رفح: العظمى 20 - الصغرى 13.

- رأس سدر: العظمى 23 - الصغرى 14.

- نخل: العظمى 21 - الصغرى 07.

- كاترين: العظمى 19 - الصغرى 06.

- الطور: العظمى 23 - الصغرى 16.

- طابا: العظمى 23 - الصغرى 16.

- شرم الشيخ: العظمى 26 - الصغرى 19.

- الإسكندرية: العظمى 19 - الصغرى 14.

- العلمين الجديدة: العظمى 20 - الصغرى 14.

- مطروح: العظمى 20 - الصغرى 15.

- السلوم: العظمى 19 - الصغرى 13.

- سيوة: العظمى 23 - الصغرى 12.

- الغردقة: العظمى 28- الصغرى 18.

- مرسى علم: العظمى 28 - الصغرى 19.

- شلاتين: العظمى 29 - الصغرى 18.

- حلايب: العظمى 26 - الصغرى 19.

- أبو رماد: العظمى 27 - الصغرى 18.

- رأس حدربة: العظمى 27 - الصغرى 19.

- الفيوم: العظمى 22 - الصغرى 14.

- بني سويف: العظمى 23 - الصغرى 13.

- المنيا: العظمى 23 - الصغرى 12.

- أسيوط: العظمى 25 - الصغرى 13.

- سوهاج: العظمى 28 - الصغرى 14.

- قنا: العظمى 29 - الصغرى 15.

- الأقصر: العظمى 30- الصغرى 14.

- أسوان: العظمى 28- الصغرى 15.

- الوادي الجديد: العظمى 29 - الصغرى 12.

- أبو سمبل: العظمى 28 - الصغرى 15.