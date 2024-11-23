«الأرصاد الجوية»: «البسوا الشتوي».. انخفاض الحرارة 5 درجات بداية من غدا

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة خلال فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر، مشددة على أن الظاهرة السائدة خلال الفترة الحالية تكوّن الشبورة الكثيفة على الطرق السريعة والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية.

انخفاض قيم درجات الحرارة

وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر قناة «دي أم سي»، أن العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 27 درجة مئوية، ونشهد بداية من غدًا انخفاض درجات الحرارة 5 درجات، وهناك نشاط للرياح محسوس في معظم المحافظات وهو ما يزيد من الإحساس بالبرودة في بعض ساعات اليوم.

وشددت على أن هناك ارتفاع أمواج على البحرين الأحمر والمتوسط، وفرص لسقوط الأمطار، تكون متفاوتة بين المحافظات، متابعة: «ننتظر الشتاء ولابد من ارتداء الملابس الشتوية خلال الفترة المقبلة مع انخفاض كبير قيم درجات الحرارة ونشاط الرياح».