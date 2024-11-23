السيدة الأولى لكولومبيا تتجول في شوارع الأقصر.. مجسم لقناع توت عنخ آمون هدية تذكارية

زيارة سريعة أجرتها السيدة الأولى بجمهورية كولومبيا «فيرونيكا الكوسير جارسيا» لمدينة الأقصر، رأت فيها عظمة الحضارة المصرية متمثلة في معابد ومسلات فرعونية عليها نقوش باللغة الهيروغليفية، لتنتهي الرحلة بحصولها على مجسم لقناع توت عنخ آمون كهدية تذكارية من قبل محافظ الأقصر، فمن هي؟

من هي السيدة الأولى لدولة كولومبيا؟

فيرونيكا الكوسير جارسيا هي السيدة الأولى لكولومبيا، ولدت في 26 مايو 1976، في سينسيليجو، بمقاطعة سوكري في شمال كولومبيا، وهي ناشطة اجتماعية ومهتمة بقضايا العدالة الاجتماعية، البيئة وحقوق المرأة، وفق موقع«the-sun».

درست السيدة الأولى المستقبلية القانون في Corporacion Universitaria del Caribe (مؤسسة جامعة الكاريبي) في سينسيليجو، لكنها لم تتخرج من هناك، لأنها في عام 2000 تزوجت من الرئيس الكولومبي الحالي جوستافو بيترو.

بعد الزواج درست في الولايات المتحدة، وحصلت على درجة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفارد، وهي ناشطة في العديد من المشاريع الاجتماعية التي تهدف إلى محاربة الفقر وتعزيز التعليم، بالإضافة إلى دعم قضايا المرأة والعدالة الاجتماعية.

زيارة لمصر ومجسم لقناع توت عنخ آمون

بعد جولة سريعة في مصر، كشفت الصحفة الرسمية لمحافظة الأقصر، عن استقبال المحافظ للسيدة الأولى لكولومبيا فيرونيكا الكوسير جارسيا قبل مغادرتها الأقصر وإهدائها مجسم لقناع توت عنخ آمون كهدية تذكارية، فضلًا عن دعوتها لزيارة الأقصر مرة أخرى.

وخلال جولتها زارت «فيرونيكا جارسيا» معبدي الأقصر والكرنك بالبر الشرقي، ومعابد الملكة حتشبسوت والرامسيوم وتمثالي ممنون، بجانب زيارة عدد من مقابر وادي الملوك والملكات بالبر الغربي، معربة عن انبهارها بسحر المعابد والجدران المنقوشة والأعمدة الشامخة منذ آلاف السنين.