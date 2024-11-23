بقسط شهري 62 جنيهًا.. «البترول» تعلن بدء تلقي طلبات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

قال المهندس معتز عاطف، وكيل وزارة البترول والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن نظام تقسيط توصيل الغاز للمنازل بدأ بالفعل اليوم، مردفا: «من يرغب في تقديم توصيل الغاز ستكون التكلفة التي يدفعها العميل، وهي 5200 جنيه، سيتم تقسيطها دون فوائد على مدار 7 سنوات، بمعنى أنه سيدفع 62 جنيها شهريا على فاتورة الغاز».

وأضاف «عاطف»، خلال مداخلة ببرنامج «الساعة 6»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أنه لا توجد شروط حول نظام التقسيط، «أي شخص في المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل ينطبق عليه يذهب ويقدم على الغاز بالمشروعات الجديدة، خلافا للمستندات الطبيعية التي يقدمها في أي توصيل للوحدة مثل البطاقة الشخصية وعقد الإيجار أو التمليك وإيصال مرافق ساري».

وتابع: «متوسط تكلفة توصيل الغاز للعميل حوالي 16 ألف جنيه شاملة شبكات الضغط المتوسط والمنخفض والمنظمات والتركيب، وتتحمل الوزارة جزء منها كبير، لتصل مساهمة العميل في التكلفة إلى 5200 جنيه، ويتم تقسيط هذا المبلغ على 7 سنوات، على أن يدفع التقسيط مع فاتورة الشهر».

وأكد أن نظام التقسيط يخص المواطنين الموجودين في المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل، ويستهدف حوالي مليون وحدة سكنية، ومناطق هذا المشروع ينطبق عليه نظام التقسيط.