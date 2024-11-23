أستاذ زراعة: إقامة مشروعات على 4 ملايين فدان من الأراضي الصحراوية

قال الدكتور وليد ضياء، أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة، إن مشروعات الدولة في التوسع الأفقي بقطاع الزراعة جاءت على أعلى مستوى وتنبئ بنتائج طيبة، مشيرًا إلى أن هناك مشروعات تقام على ما يقرب من 4 ملايين فدان في الأراضي الصحراوية، ومصر أصبح لديها تعدد في المنتجات الزراعية.

وأضاف «ضياء»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن المشروعات القومية منتشرة في أماكن كثيرة على مستوى خريطة مصر، وهذا يدل على أن هناك نوعا من تعدد المشروعات لأن كل منطقة لها ظروفها وخصوصيتها المناخية؛ فهناك محاصيل تصلح للزراعة بها وأخرى لا تصلح، وهناك مناطق قد تظهر بها مشكلات في المياه، ما يحدد نوعية المحاصيل التي تزرع بها.

المياه المحدد الرئيسي للتوسع الزراعي في مصر

وتابع أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة: «المياه المحدد الرئيسي للتوسع الزراعي في مصر»، لافتًا إلى أننا نلجأ لاستخدام المياه الجوفية في الكثير من المناطق.