محمد أنصاري: الدولة كرست كل جهودها لتنفيذ خطة تنمية غير مسبوقة لتعمير سيناء

استعرض الإعلامي محمد أنصاري، جهود الدولة في تنمية أرض الفيروز قائلا إن خلال الـ11 عامًا الماضيين كانت سيناء وأهلها في قلب وعلى رأس أولويات الدولة المصرية إذ كرست الدولة كل جهودها من أجل تنفيذ خطة تنمية شاملة طموحة وغير مسبوقة لتعمير سيناء، وجعلها منطقة جاذبة للمستثمرين والسكان وربطها بالدلتا والمحافظات.

الدولة المصرية نجحت في خلق واقع متميز

وأضاف «أنصاري» خلال عرض تحليلي لجهود الدولة المصرية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية نجحت في خلق واقع متميز وملموس على أرض سيناء حيث زاد إجمالي الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ مشروعات في سيناء ومدن القناة نحو 10 أضعاف لتصل إلى 58.8 مليار جنيه عام 2023- 2024 فضلاً عن 377 فرصة استثمارية متوفرة على الخريطة الاستثمارية لمختلف الأنشطة.

وتابع: «بلغت تكلفة مجمع الصناعات الصغيرة بجنوب «الرسوة» 403 ملايين جنيه كأحد أبرز المشروعات الصناعية الكبرى بسيناء بينما يعد مجمع الرخام في منطقة «الجفجافة» بوسط سيناء واحد من أكبر المشروعات».